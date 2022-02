Tramwaj na os. Kopernika w Poznaniu nie pojedzie w najbliższym czasie. Miasto ma projekt, ale protestują mieszkańcy Raszyna

Trasa tramwaju na os. Kopernika ma biec od skrzyżowania ul. Hetmańskiej, Reymonta i Arciszewskiego (zbudowany tu będzie węzeł rozjazdowy), przez tę ostatnią ulicę przetnie ul. Palacza, dalej ulicą Zamkniętą do ul. Ściegiennego, za Cmentarzem Górczyńskim skręci łukiem w lewo i równolegle do ul. Pogodnej, obok Szkoły nr 80 zakręci w stronę ul. Rembertowskiej. Dalej ulicą Promienistą trasa dobiegnie do ul. Jawornickiej, gdzie zakończy się pętlą tramwajowo - autobusową.

Miasto chce ją budować, by wzmocnić dotychczasową komunikację autobusową – jedyną na os. Kopernika, uznanym w Planie transportowym na lata 2014-2025 za „jeden z ważniejszych generatorów ruchu na obszarze miasta”. Tramwaj miałby umożliwić lepsze korzystanie ze zmodernizowanej sieci tramwajowej w osi ul. Grunwaldzkiej czy Hetmańskiej. Dwutorowa trasa tramwajowa ma mieć długość całkowitą 3,3 km, sześć przystanków dostosowanych do dłuższych składów, ciche torowisko i możliwość przesiadek „drzwi w drzwi” do autobusów przy ul. Arciszewskiego. Wreszcie w rejonie Arciszewskiego, Ściegiennego i Zamkniętej mogłoby powstać targowisko dla sprzedawców zniczy i kwiatów.