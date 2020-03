Tramwaj na Ratajczaka: Miasto bada postulaty mieszkańców i uspokaja

– mówi Mariusz Wiśniewski , zastępca prezydenta Poznania. - Prowadzimy też wcześniej wszelkie badania podziemne, ustalamy przebieg rur, kabli, szukamy potencjalnych przeszkód, a w czasie inwestycji monitorujemy prace na bieżąco. Traktujemy to jako rzecz fundamentalną, wymagamy ubezpieczenia i doświadczenia wykonawcy, a do tego – sami takie doświadczenie mamy, bo już tak robiliśmy np. przy ul. św. Marcin, czy na Wierzbięcicach.

- Każdy z wykonawców robi pomiary budynków, zanim wejdzie na plac budowy, nie chce bowiem być obciążany odpowiedzialnością za defekty techniczne, które nie będą wynikały bezpośrednio z inwestycji, a miasto też w umowach zabezpiecza się przed tym, by skutki tej inwestycji i prac do niej prowadzących nie doprowadziły do pogorszenia się stanu budynków

Na obawy, czy tramwaj będzie generował hałas miasto odpowiada: zastosowane będą nowe technologie – ciche torowisko, a także nowoczesny tabor. Komfort życia mieszkańców pod tym względem nie ma się pogorszyć, podobnie jak w kwestii również podnoszonej w czasie konsultacji społecznych - potencjalnej uciążliwości ogródków gastronomicznych na ulicy.

- To regulują skuteczne instrumenty: m.in. godzina zamknięcia ogródków i chowania stolików, by po godz. 22.00 panowała cisza – wyjaśnia wiceprezydent. - Restauratorzy pilnują we własnym interesie, by nie było skarg, bo dwa mandaty za to samo przewinienie skutkują nieudzieleniem zgody na taką działalność na cały rok. Kto chce prowadzić działalność gastronomiczną, nie pozwoli sobie na wojnę z sąsiadami mieszkającymi obok.