Tramwaje wróciły do centrum Poznania. "To nie primaaprilisowy żart!". Zmiany tras i organizacji ruchu

Powrót tramwajów do centrum Poznania

- Próbne przejazdy ostatecznie potwierdziły gotowość nowego torowiska i sieci trakcyjnej do obsługi przejazdów z pasażerami na pokładzie. Tym samym od 1 kwietnia „dwójka” z Ogrodów jeździ dotychczasową trasą przez ulicę Zwierzyniecką do Kaponiery, a potem przez Św. Marcin, Towarową i Matyi do przystanku Wierzbięcice, a następnie przez ulice Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. na Dębiec

Ze względu na powrót tramwajów do centrum Poznania, już 31 marca wprowadzone zostały zmiany organizacji ruchu dla kierowców jadących ul. Św. Marcin i al. Niepodległości. Wcześniej na ul. Św. Marcin poruszali się torowiskiem, a teraz mają do dyspozycji jezdnię z nową, równą nawierzchnią. Zarówno w kierunku ronda Kaponiera, jak i Zamku kierowcy mogą jeździć po jednym pasie (dostępne są oba przylegające do torowiska tramwajowego). 31 marca także rozdzielony zostanie ruch pojazdów na al. Niepodległości na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Taylora, tzn. na nitkę zachodnią i wschodnią. Oznacza to, że kierowcy tu także będą mogli wjechać na nowo wybudowaną jezdnię.