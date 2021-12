Trasa PST w Poznaniu zostanie zamknięta na pół roku! Gruntowny remont Pestki rozpocznie się w połowie 2022 roku

- Naszym zdaniem będzie to uczciwe wobec pasażerów, bo będziemy mogli chociażby prowadzić linie autobusowe w dowiązaniu do trasy naramowickiej. Ta inwestycja po przetargu mogłaby się rozpocząć w okolicach czerwca 2022 roku. I potrwać mniej więcej pół roku, a więc do miesięcy późnojesiennych - listopada lub grudnia. Staralibyśmy się też wykorzystać ten moment wakacji, żeby zawsze te 2-3 miesiące uszczknąć w momencie, gdy jest mniejsze obłożenie, bo nie działają szkoły i uczelnie