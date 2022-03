Trener Osiedlowy AWF zorganizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci z Ukrainy

Trener Osiedlowy AWF zaprasza na bezpłatne zajęcia wszystkie dzieci, które w wyniku rosyjskiej inwazji w Ukrainie, zmuszone były uciekać ze swoich domów.

Pomysł przygotowany we współpracy z Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania dr Ewą Bąk oraz Szkołą Podstawową nr 13 w Poznaniu to bezpłatne zajęcia, które będą odbywać się 5 dni w tygodniu po 3-4 godziny dziennie na boisku i sali zlokalizowanej przy hotelu Ikar należącej do „sportowej trzynastki”