Trwa budowa drogi rowerowej. Na ul. Estkowskiego i Garbary zaplanowano zmiany w ruchu

Prace prowadzone będą na północnej jezdni ul. Estkowskiego od mostu Bolesława Chrobrego do skrzyżowania z ul. Garbary. Konieczne jest więc wyłączenie pasów ruchu dla jadących od Śródki do centrum.

- Aby wynikające z robót utrudnienia były możliwie jak najmniejsze, prace zostały podzielone na etapy. Będą one miały charakter dynamiczny - gdy tylko zakończą się na jednym odcinku, to zostanie on ponownie udostępniony i prace przeniosą się na kolejny. Postęp tych robót (i idące za nimi zmiany dla kierowców) będzie zależny głównie od warunków atmosferycznych

Harmonogram prac

Prace rozpoczną się od frezowania nawierzchni prawego pasa ul. Estkowskiego na odcinku od mostu Chrobrego do ul. Szyperskiej (jezdnia północna). Wtedy prawy pas od ul. Szyperskiej do Garbary pozostanie przejezdny. Następnie przywrócony zostanie ruch na prawym pasie od mostu do ul. Szyperskiej, a równolegle wyłączony zostanie kolejny odcinek tego pasa od ul. Szyperskiej do Garbar.

- informuje PIM.

16 września (sobota)

Rano prace prowadzone będą na lewym pasie ul. Estkowskiego - na wylocie w stronę Śródki. Frezowane będą też dwa lewe pasy północnej strony ul. Garbary, czyli utrudnienia będą dotyczyły jadących w stronę Cytadeli. Po zakończeniu tych prac, ekipa drogowców przeniesie się analogicznie na dwa prawe pasy na wlocie ul. Garbary od strony Cytadeli.

W kolejnym tygodniu wykonawca przystąpi do układania nowej nawierzchni jezdni na pasach ruchu i częściach skrzyżowania, o których mowa powyżej. Jeżeli pogoda na to pozwoli, prace te rozpoczną się we wtorek 19 września. Wtedy to obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu podobne do tych z dni 15-16 września.

Należy zachować szczególną ostrożność w rejonie prac.