Trwa budowa trasy tramwajowej na Naramowice. Zobacz nowe zdjęcia i sprawdź, co tam się dzieje!

Trwa budowa trasy tramwajowej na Naramowice wraz z węzłem Lechicka – Naramowicka, który umożliwi bezkolizyjny przejazd tramwajów nad Lechicką. Powstaną tutaj dwa wiadukty. W związku z prowadzonymi robotami zmieniła się organizacja ruchu, są objazdy, rowerzyści i kierowcy gubią się, więc lepiej zostawić auto w garażu. Obecnie realizowany jest pierwszy etap trasy tramwajowej na Naramowice. Obejmuje on odcinek od pętli Wilczak, znajdującej się u zbiegu ulic Słowiańska-Szelągowska-Naramowicka, do przystanku końcowego „Błażeja” na Naramowicach, zlokalizowanego pomiędzy ul. Bolka i Błażeja. Jak przebiega budowa? Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

