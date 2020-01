Coraz bardziej widoczne są efekty prac na ul. Unii Lubelskiej. Powstaje tam nowa trasa tramwajowa, dzięki której ta część miasta zostanie lepiej skomunikowana z resztą Poznania. Obecnie budowany jest pierwszy fragment torowiska.

Inwestycja to część większego projektu, czyli „Przebudowy trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”. Jej efektem ma być powstanie nowoczesnej trasy, która zapewni m.in. trwałość, bezpieczeństwo oraz ograniczenie emisji drgań i hałasu.- Prace związane z rozbudową ul. Unii Lubelskiej obecnie wyprzedzają zaplanowany harmonogram. To efekt nie tylko korzystnych warunków atmosferycznych, lecz również zaangażowania wykonawcy - zapewnia na stronie PIM Grzegorz Bubula, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich.Dzięki budowie nowej trasy tramwajowej osiedla przy ul. Falistej i Unii Lubelskiej będą lepiej skomunikowane z resztą Poznania. Prace mają zakończyć się jeszcze w 2020 roku.– Budowa nowej linii tramwajowej wpisuje się w kompleksową modernizację trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj – mówił w rozmowie z "Głosem" Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Jeśli chcemy zadbać o jakość powietrza, zlikwidować korki na poznańskich ulicach, to musi powstawać nowa infrastruktura komunikacyjna - przekonywał.[g]7500061;0[/g]

