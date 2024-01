Trwa proces sądowy w sprawie zamku w Stobnicy! Przesłuchano kolejnych świadków: "Nie wiedzieliśmy, że będzie to zamek" mówi świadek

Jako drugi, a zarazem ostatni tego dnia, stanął na mównicy świadek, który wykonywał projekt budowlany instalacji elektrycznej.

- Opracowywałem projekt instalacji elektrycznej. Zwrócił się do mnie o to architekt Waldemar S. zasiadający na ławie oskarżonych. Był on potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie dostarczonych mi dokumentów wiedziałem, że przygotowuję projekt budowlany instalacji elektrycznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wielkość mieszkania powyżej 1000 m2, przy opracowywaniu tego projektu nie była dla mnie zaskoczeniem. Nie spotkałem się wcześniej z taką powierzchnią mieszkania, ale wiedziałem że budynek w Stobnicy został zakwalifikowany jako budynek o wysokim standardzie - zeznawał świadek.