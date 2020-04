Trwa program „Kultura w sieci” MKiDN dla artystów i instytucji. Dowiedz się, jak złożyć wniosek o stypendium lub dotację

Program „Kultura w sieci” dedykowany jest artystom i twórcom oraz instytucjom o charakterze kulturalnym (pozarządowym, samorządowym, prywatnym), które ze względu na ogólnokrajową kwarantannę, a także wiele rządowych obostrzeń nie mogą prowadzić swojej działalności w normalnym trybie. Jak podkreśla MKiDN, „Kultura w sieci” to program mający na celu zapewnić środki do rozpowszechniania kultury przede wszystkim za pośrednictwem internetu , którego rola w czasie epidemii wydaje się być nieoceniona.

– W twórczość artystyczną z definicji wpisany jest kontakt twórcy z odbiorcą, z publicznością. Odbiorca jest artyście niezbędny. (…) Sytuacja, w której się znaleźliśmy, spowodowała, że część artystów została pozbawiona bezpośredniej relacji ze swoją publicznością. Lukę tę jednak natychmiast zaczęły wypełniać media, przede wszystkim internet i media społecznościowe, dzięki którym artyści komunikują się ze swoimi widzami, ale też docierają do nowych odbiorców – zauważa minister kultury Piotr Gliński.

Internet szansą dla kultury

„Kultura w sieci” to program składający się z dwóch części. Pierwsza to program stypendialny MKiDN skierowany do artystów, twórców, animatorów i edukatorów działających w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, twórczość ludowa, animacja i edukacja kulturalna, a także zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury. Na stypendia dla artystów przeznaczonych zostanie 5 milionów złotych. Druga część to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury, które chciałyby realizować np. warsztaty online, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej czy wydarzenia kulturalne online. W ramach dotacji rozdysponowanych zostanie 15 milionów złotych.

Warto pamiętać, że wnioski można składać tylko do 20 kwietnia. Szczegółowe informacje na temat programu „Kultura w sieci” znajdują się TUTAJ