Trwa protest pod rektoratem UAM. Studenci walczą o akademiki i sprzeciwiają się podwyżkom

List otwarty do rektorki UAM

Od marca studenci zbierali również podpisy pod listem otwartym skierowanym do rektorki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej. Został on wręczony na ręce prorektora Tadeusza Wallasa podczas protestu. Jak poinformowali organizatorzy zebrano pod nim ponad 1000 podpisów.

Podczas spotkania prorektora z mediami doszło do sporu między uczestnikami protestu a prorektorem Wallasem. Studentów wzburzyła wypowiedź na temat funkcjonowania Domu Studenckiego Jowita.

- Niszczycie, a nie naprawiacie, likwidujecie akademik na kilkaset miejsc - krzyczał jeden z uczestników protestu i dodał: - To Pan powinien się starać go ocalić. Studenci mają dbać o uniwersytet, a Wy go niszczyć?