Trwa rekrutacja na semestr letni. Wiele uczelni prowadzi wydłużony nabór. Dla kogo zimowa rekrutacja? Gdzie można zacząć studia od marca? Barbara Wesoła

Jeszcze do końca lutego można wziąć udział w naborze zimowym na wielu uczelniach. Otwarte kierunki i zasady rekrutacji każda uczelnia pisuje na swojej stronie internetowej. Paweł Dubiel/Polska Press

Trwa nabór zimowy na studia. Wiele uczelni rozpoczęło go już w styczniu 2023 roku. Niektóre zamknęły proces rekrutacyjny, na inne można składać dokumenty nawet do końca lutego. To szansa dla tych, którzy nie mieli możliwości rozpocząć studiów w październiku. Co oznacza rozpoczęcie studiów w połowie roku akademickiego? Dla kogo jest to korzystne? Czy wszystkie uczelnie organizują zimową rekrutację? Wyjaśniamy i podajemy terminy.