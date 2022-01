Trwa remont na Świętym Marcinie. Mieszkańcy mogą już dojeżdżać samochodami od strony ul. Ratajczaka. Zobacz zdjęcia z placu budowy

Zmiana organizacji ruchu, która właśnie została wprowadzona dotyczy dojazdów mieszkańców do posesji numer 19-38, rowerzystów i pojazdów dopuszczonych do wjazdu – samochodów zaopatrzenia, natomiast pozostali kierowcy wjeżdżać ul. św. Marcin od Ratajczaka nie na ten odcinek nadal nie mogą. Inwestor, Poznańskie Inwestycje Miejskie, wskazują, że mieszkańcy oraz dostawy dowożone do dalszej części ul. św. Marcin, mogą korzystać z objazdu przez ul. Piekary. Objazd ten umożliwia także wjazd do centrum handlowego.