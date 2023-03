Trwa wielka obława w Wielkopolsce. Były komendant policji: "To pościg po gorącym śladzie"

Na drogach wystawione są patrole policji, które kontrolują nadjeżdżające pojazdy - szczególnie autobusy i pociągi. W takiej sytuacji powiadamiane są też zagraniczne służby. Jak wskazuje Maciej Szuba, służby dzielą się również wizerunkiem poszukiwanego.

- Jeśli prokurator ma pewność co do sprawcy, może wydać zgodę na opublikowanie jego wizerunku w mediach. Kolejnym tropem jest to, że zabrał samochód ofiary. Zdecydowanie łatwiej jest namierzyć pojazd niż człowieka. Ten konkretny mężczyzna zostawił trochę śladów. Myślę, że niedługo będę kolejne tropy. To wielkie przedsięwzięcie, które ma doprowadzić do jego zatrzymania