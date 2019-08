Trwają Dni Twierdzy Poznań 2019. Co znalazło się w programie dwudniowej imprezy? [SPRAWDŹ]

W programie Dni Twierdzy Poznań 2019 znalazło się 27 atrakcji, w tym kilka nowości. W tym roku po raz pierwszy można oglądać na przykład wysadzony fort V, który znajduje się przy ul. Lechickiej koło os. Wichrowe Wzgórze.

– Dni Twierdzy Poznań się zmieniają. W programie pojawia się co raz więcej inicjatyw adresowanych do osób w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Poruszane są już nie tylko wątki historyczne i militarne, ale także przyrodnicze czy związane z twórczym i aktywnym wypoczynkiem. Twierdzę Poznań można zwiedzać pieszo, autobusem, kajakiem albo na rowerze. Chcemy przez to powiedzieć, że to nasze wspólne dziedzictwo, o które naprawdę warto się zatroszczyć – tłumaczy Wojciech Mania z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, koordynator akcji.

