Trwają licytacje WOŚP. W tym roku Poznaniacy popisali się kreatywnością! Zobacz, co możesz wylicytować

Poznańskie licytacje WOŚP

W tym roku wielki finał odbędzie się 30 stycznia, a zebrane pieniądze będą przekazane na diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci. W 2022 roku można już po raz kolejny licytować w ramach akcji Rzeczy od serca. W ofercie znajdziemy niemal wszystko, od ubrań, przez vouchery do podróży i niezwykłych spotkań.

Po raz kolejny prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wystawił na licytację trening. Tym razem, ze względu na kontuzję nogi nie będzie to boks, a trening energetyczny na siłowni. To jednak nie koniec. Prezydent proponuje także wyjątkową grę planszową Monopoly. Nie jest to jednak zwykła gra, bo motywem przewodnim jest Poznań. Dodatkową zachętą dla kupujących ma być podpis Jaśkowiaka z życzeniami dobrej zabawy. W ofercie znajdziemy także ubrania i rzeźby z motywem poznańskich koziołków. Zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski zaś zaproponował spacer po mieście i wspólny obiad.