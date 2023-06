Trwają szczepienia przeciw HPV dla dzieci. "Chętnych stopniowo przybywa". Najwięcej z nich pochodzi z Wielkopolski

– Rodzice chcą wyjechać z dziećmi na wakacje, więc unikają ewentualnych problemów zdrowotnych dziecka i w obawie przed odczynami poszczepiennymi zwlekają z podjęciem decyzji. Oczywiście ze swojej strony mogę zapewnić, że takie niepożądane odczyny w przeciągu ostatnich lat się u nas nie zdarzały – podkreśla. – Co więcej, te szczepienia obecnie są też trudne logistycznie do zorganizowania, bo dzieci w tym wieku mają też inne szczepienia wynikające z kalendarza szczepień, więc trzeba to też dobrze zaplanować. Ale myślę, że tych chętnych jeszcze będzie przybywać, bo to jest dopiero początek.