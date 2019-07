Trzech bandytów skrępowało mężczyznę i zmusiło do wypłacenia pieniędzy z bankomatu [ZDJĘCIA]

Jak informuje poznańska straż miejska, w piątek rano kilka minut po godzinie 4 operator monitoringu miejskiego zwrócił uwagę na podejrzanie zachowujących się trzech mężczyzn.

Podeszli oni do siedzącego na przystanku tramwajowym mężczyzny, krępując go i prowadząc w kierunku Jeżyc. Będąc w rejonie ulic Dąbrowskiego i Roosevelta, zatrzymali się przy bankomacie i zmusili do wypłaty pieniędzy. Kiedy otrzymali gotówkę, puścili swoją ofiarę i udali się w kierunku ul. Kochanowskiego.

- Mając cały czas podgląd na mężczyzn, operator monitoringu powiadomił patrol policji, który zatrzymał sprawców i przewiózł na KP Jeżyce - informuje Przemysław Piwecki, rzecznik straży miejskiej.