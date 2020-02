Trzecia siła Poznania i jedyny klub z gminy z brązową gwiazdką w Programie Certyfikacji PZPN

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich ruszył na dobre. W Wielkopolsce bierze w nim udział 61 podmiotów szkoleniowych (16 złotych, 4 srebrne i 41 brązowych). Sprawdziliśmy, jak radzą sobie szkółki z brązową gwiazdką.

Na terenie Poznania jedną z brązowych szkółek jest akademia OTPS-u Winogrady. Ten klub z północy miasta jest uznawany za trzecią siłę w stolicy Wielkopolski, a jego prezesem jest dobrze znany Andrzej Juskowiak, obecnie skaut Lecha Poznań i ekspert stacji Canal+. - Andrzej Juskowiak bardzo nam pomaga, bo jest też postacią rozpoznawalną w polskiej piłce. Przy wielu wizerunkowych projektach możemy liczyć na wsparcie w postaci byłego reprezentanta Polski. Prezes powtarza, że chciałby oddać coś od siebie piłce amatorskiej, a teraz chce wejść mocniej w grasrootsowy futbol. Nawet jeśli chodzi o mniejsze rzeczy, bo ostatnio przywiózł nam telewizor, który bardzo pomaga nam przy analizach. Fajnie podchodzi do sprawy i pojawia się tak na treningach seniorów, jak i juniorów – mówi Adam Wróblewicz, jeden z działaczy w zarządzie klubu ze stolicy Wielkopolski.

Zobacz też: Totolotek Puchar Polski: Trofeum zabrali do Lubonia, a największą gwiazdą był Alain Ngamayama "Dla nas to był cud" W Poznaniu, po Lechu i Warcie to właśnie zespół z Winograd gra w najwyższej lidze – czwartej. - Nasz poziom organizacyjny także to pokazuje, bo jeśli spojrzymy na inne kluby, to nie pokazują one takiej siły w połączeniu szkolenia młodzieży z piłką seniorską. Mamy w Wielkopolsce mocne drużyny pod względem szkoleniowym, ale nie mają seniorów. Patrząc na całość naszych działań, to możemy spokojnie nazwać się trzecią siłą Poznania – dodaje Adam Wróblewicz. OTPS Winogrady otrzymał brązowe odznaczenie w Programie Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich i jest jednym z 41 podmiotów szkoleniowych w Wielkopolsce, które mogą pochwalić się tym wyróżnieniem. Każdy ośrodek musiał spełnić szereg wymogów, by otrzymać certyfikat.

- Certyfikacja jest podpięta pod kategorie od skrzata do młodzika, czyli od U-6 do U-13. W całej akademii mamy teraz ponad 150 zawodników. Dzieląc na kategorie obejmujące certyfikację, to tutaj mamy około 100 dzieci w czterech zespołach. Myślę, że nasza podstawa piramidy jest dobrze obsadzona – mówi szkoleniowiec rocznika 2008 Aleksander Badziński. Zobacz też: W Wielkopolsce przyznano certyfikaty PZPN dla akademii i szkółek piłkarskich Aby właściwie spełniać zadania certyfikacji w każdej grupie musi przypadać odpowiednia liczba dzieci na jednego trenera. - Musieliśmy spełnić szereg warunków, bo w moim roczniku jest 29 zawodników. Certyfikacja brązowa wymaga od nas obecności 1 trenera na 20 piłkarzy. Stąd na zajęciach OTPS-u jest minimum dwóch trenerów. W niższych grupach mamy mniej niż 20 zawodników, dlatego tam pracuje jeden szkoleniowiec – kontynuuje Aleksander Badziński.

- Mamy ten komfort, że trenerzy sami się do nas zgłaszają. Mówią, że słyszeli o klubie i chcieliby spróbować. Myślę, że brązowy certyfikat także ma na to wpływ, bo kiedy trener jest na początku drogi i ma do wyboru dwa kluby: certyfikowany i niecertyfikowany, to zapewne bardziej będzie się skłaniał do klubu z certyfikacją, bo widzi większe warunki do swojego rozwoju. Zobacz też: Turbokozak w Poznaniu. Marcin Ścisłowski wylicytował udział w programie Canal+ Obecnie w OTPS-ie przy rocznikach obejmujących Program Certyfikacji PZPN pracuje 6 trenerów. Klub dysponuje zapleczem z boiskami naturalnymi i patrząc na „poznańskie realia” ma się czym pochwalić. Wszystkie obiekty są zlokalizowane w bliskiej lokalizacji siedziby klubu. - Mamy boisko, które było modernizowane na IV ligę. Dodaliśmy trybuny, nowe boxy dla zawodników, oświetlenie głównego boiska. Nie dysponujemy dużym budżetem, ale próbowaliśmy wszystko spiąć. Rok temu wygraliśmy w budżecie obywatelskim oświetlenie i to nam bardzo pomogło. Mamy do dyspozycji orlik i boiska wielofunkcyjne wokół, a w okresie zimowym hale w pobliskich szkołach. Dodatkowo 5 minut od siedziby klubu jest prawie pełnowymiarowe boisko – mówi trener Badziński.

Czytaj też: Mniejsi też mogą! Dopiewo piszę swoją historię w XX edycji Turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"! Brązowy certyfikat otrzymała także Unia Swarzędz, która swoją lokalizację ma tuż przy granicy ze stolicą Wielkopolski. Unici mogą pochwalić się bardzo dobrą infrastrukturą, szerokim zapleczem, wieloma trenerami oraz seniorami w IV lidze. - Jesteśmy jedyną w gminie swarzędzkiej drużyną, która formalnie obroniła brązowy certyfikat. Wiemy, że na poziomie gminy może nam to pomóc, a do tego możemy być wiarygodnym podmiotem, który jest „podstemplowany” przez PZPN. W przyszłości da nam to przewagę na wielu polach, a na pewno przy zatrudnianiu trenerów. Także rodzice coraz bardziej się tym interesują – mówi Marek Gołembowski, który z ramienia Unii Swarzędz odpowiadał za proces pozyskania certyfikatu PZPN. Zobacz też: Ruszyła XX edycja Turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"! Dziewczynki z LPFA liczą na powtórzenie wyniku sprzed roku!

Zresztą podpoznański klub nie chce zatrzymywać się na brązowej gwiazdce. - Mogliśmy startować na srebrny certyfikat, ale nie wszyscy nasi trenerzy mają odpowiednie licencje trenerskie. W kolejnym naborze na pewno będziemy aspirować na srebro. Myślę, że dzięki Programowi Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich będziemy mieli wiele korzyści – kończy Gołembiowski.

Unia obecnie w rocznikach 2007-2014 zrzesza 260 zawodników w siedmiu rocznikach, a w każdej grupie jest po 2-3 trenerów, a dodatkowo specjaliści w postaci fizjoterapeuty czy trenera bramkarzy.

