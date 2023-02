Trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, huragany: gdzie występują? Na co muszą uważać turyści w Turcji, Egipcie, na Bali i w innych krajach?

W których krajach turyści powinni uważać na trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów czy huragany? Wcale nie trzeba jechać na koniec świata, by narazić się na katastrofę naturalną. Co może spotkać podróżników w Turcji, Grecji czy Egipcie? Gdzie wulkany wybuchają tak często, że nudzą mieszkańców? Zapraszamy do galerii 11 popularnych wśród turystów krajów, w których wakacje może nam przerwać trzęsienie ziemi, huragan lub erupcja wulkanu. Na zdjęciu erupcja wulkanu na La Palmie (Wyspy Kanaryjskie).

Sander Meertins, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne