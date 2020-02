Tu kupisz najtaniej! Polacy ujawnili, w których sklepach najbardziej opłaca się im kupować ZDJĘCIA

Jabłko – remedium na wysoki cholesterol? [WYNIKI BADANIA]

Jabłko to owoc bogaty w polifenole i błonnik pokarmowy, łatwo dostępny i lubiany. Badacze chętnie podejmują próby interwencji żywieniowych mających na celu ustalenie, czy włączenie do diety jabłek ma korzystny wpływ na poziom cholesterolu we krwi. Ponieważ wysoki jego poziom sprz...