Tu można poczuć się jak w raju? Tylko z pozoru! "Polskie Malediwy" są wyjątkowo niebezpieczne. Zobacz to niezwykłe miejsce z lotu ptaka

"Polskie Malediwy" czyli "Turkusowe Jezioro" w Koninie - jak powstało?

"Turkusowe Jezioro" w Koninie to poprzemysłowy zbiornik wodny, którego nazwa wzięła się od zabarwienia wody na kolor turkusowy. Jest pozostałością po odkrywce węgla brunatnego „Gosławice” Kopalnia Węgla Brunatnego Konin. Powstało w latach 70. XX w., gdy wyrobisko zostało zalane wodą. Do jeziora odprowadzane były odpady z elektrowni, a w wyniku ich mineralizacji woda przybrała turkusowy kolor.

"Turkusowe Jezioro" przyciąga fotografów

"Turkusowe Jezioro" - piękne i... szczególnie niebezpieczne

Dzięki walorom estetycznym jezioro stało się celem podróży turystów z całego kraju oraz ulubionym plenerem fotograficznym. Miejsce to jest jednak bardzo niebezpieczne. Biały piasek to po prostu popiół z elektrowni, a woda, która wygląda na krystalicznie czystą, ma wysoki stopień zasadowości, co oznacza, że kontakt z nią grozi poparzeniem skóry tak, jakbyśmy wykąpali się w wybielaczu. Do tego akwen znajduje się na terenach należących do elektrowni, czyli na terenach zamkniętych, na których przebywanie jest zabronione i może wiązać się z sankcjami karnymi.