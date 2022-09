Tu w Polsce paliwo jest najtańsze. Różnice wynoszą 37 groszy na litrze! [MAPA]

– Paragony dodawane anonimowo do aplikacji PanParagon to cenne źródło wiedzy na temat inflacji, czy średnich cen różnego rodzaju produktów. W czasie wakacji podróżując po Polsce zauważyliśmy, że koszty związane z paliwami różnią się względem danego regionu. Zebrano je w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 roku