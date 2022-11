Tu zarobisz najwięcej! W tych miastach w Polsce pensje są najwyższe

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 roku wyniosło 6687,81 zł - ogłosił niedawno Główny Urząd Statystyczny. To oznacza wzrost o 14,5 proc. rok do roku. Względem sierpnia 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 1,6 proc.