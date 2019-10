Tu zrobisz odjazdowe jesienne zdjęcia! Festiwal Dyni w Deli Parku 12-13 października 2019 [ZDJĘCIA]

Jedną z większych weekendowych atrakcji będzie gotowanie zupy dyniowej z gościem specjalnym, Marcinem Hermanem – uczestnikiem programu Hell’s Kitchen 3. Ten punkt zaplanowano na niedzielę w godzinach od 13 do 16.

– Przedłużyliśmy w tym roku dekoracje dyniowe w naszym parku. Dołożyliśmy także kilka nowych. Było spore zainteresowanie, więc na prośbę naszych gości z atrakcji można korzystać jeszcze w ten weekend, choć nie jest to już Festiwal Dyni – tłumaczy Anna Nowak.

Adres: Deli Park, ul. Poznańska 1, Rosnówko

Dynie w Deli Parku w Rosnówku - PROGRAM

Sobota: godz. 10-18

- dekoracje dyniowe

- labirynt niespodzianek

- wioska dyniowa

- warsztaty z krainą szycia (od 12:00 do 17:00)

- animacje i warsztaty kreatywne - malowanie, wyklejania, wycinanie, tworzenie dyni z gliny (od 12:00 do 17:00)

Niedziela: godz. 10-18

- dekoracje dyniowe

- labirynt niespodzianek

- wioska dyniowa

- warsztaty z krainą szycia (od 12:00 do 17:00)

- animacje i warsztaty kreatywne - malowanie, wyklejania, wycinanie, tworzenie dyni z gliny (od 12:00 do 17:00)

- gotowanie zupy dyniowej z Marcinem Hermanem - uczestnikiem programu Hell's Kitchen 3 (od 13:00 do 16:00)

CENY BILETÓW:

Bilet normalny 30 zł

Bilet ulgowy 25 zł

BILETY RODZINNE

2+1 78zł

2+2 89zł

2+3 110zł

kolejne dziecko 22 zł