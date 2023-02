Turbulencje: co robić, gdy samolot nagle zacznie się trząść? Czy grozi wtedy katastrofa? Które miejsce wybrać, by nie odczuwać wstrząsów?

Turbulencje i inne lotnicze strachy. Czy są powody, by bać się latania samolotem? Statystyki uspokajają

Chociaż strach przed lataniem, a przynajmniej niepokój związany z podróżą samolotem, odczuwa wielu turystów, wszyscy eksperci uspokajają i powołują się na statystyki: wypadki lotnicze zdarzają się niezwykle rzadko.

W całym 2022 r. w wyniku takich wypadków zginęło 229 osób. Jednocześnie, jak podają międzynarodowe agencje lotnicze, co roku odbywa się ok. 40 milionów lotów, a na pokładach samolotów przewożonych jest 4,5 miliarda pasażerów. Oznacza to, że szansa na utratę życia w samolocie wynosi jeden do ok. 15 milionów. Prawdopodobieństwo jest więc mniejsze niż szansa na trafienie szóstki w Lotto (jeden do ok. 14 milionów).

Mimo to pasażerowie często boją się latać, a największe obawy budzą turbulencje. Czym są, skąd się biorą i jak uniknąć urazu w czasie podróży samolotem, który wpadł w turbulencje?

Katastrofy samolotów zdarzają się niezwykle rzadko i nigdy nie powodują ich turbulencje. demkat, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

