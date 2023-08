Turyści odwiedzający Poznań są rozczarowani. "Remonty, koparki i błoto"

- Właśnie mówiłam mężowi, że raczej nie usiądziemy w restauracji, gdzie obok kopią i zamierzamy jak najszybciej się z centrum ulotnić. Przyjechaliśmy do Poznania specjalnie. Coś słyszeliśmy o tych remontach, byliśmy ostrzeżeni, ale nie wiedzieliśmy, że to jest tu aż tak bardzo wokół rozkopane. Myśleliśmy, że pracę są prowadzone etapami, że gdzieś można pójść, coś zobaczyć. Wychodzi na to, że praktycznie cały główny rynek i boczne uliczki są w remoncie