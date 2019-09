TUTU - targi autorskiej mody inne niż wszystkie

Jesienna edycja TUTU w Starym Browarze już 4 i 5 października



TUTU to concept store i targi mody w Starym Browarze. To także, rosnąca z każdym sezonem, społeczność polskich projektantów, aktywnie promowanych przez założycielkę i właścicielkę marki, Agatę Królikowską. 4 i 5 października odbędzie się jesienna edycja targów w Pasażu w Starym Browarze. Co wyróżnia TUTU na tle podobnych wydarzeń?

Targi niezależnego designu rosną w Polsce jak grzyby po deszczu. Ilość produktów i długa lista marek uczestniczących w takich wydarzeniach nie zawsze jednak przekłada się na jakość. Warto szukać imprez, których organizatorzy przykładają dużą wagę do selekcji marek zapraszanych do współpracy. Wydarzenie z udziałem 100 młodych brandów może okazać się rozczarowaniem, podczas gdy dobrze “kuratorowane” targi z kilkunastoma stoiskami będą doskonałym miejscem na shopping. Do takich kameralnych wydarzeń z wyrobioną marką należy poznańskie TUTU. Event organizowany jest regularnie w Starym Browarze przez Agatę Królikowską, właścicielkę tutejszego concept store’u z autorską modą.

Moda z charakterem

TUTU promuje marki niezależne, ale świadome. Z jednej strony etycznie - dbające o warunki produkcji, ekologię, pochodzenie materiałów. Z drugiej - świadome swojej tożsamości i stylu, jaki reprezentują, z wyraźnym, niepowtarzalnym DNA. Ubrania Magdy Hasiak czy Synthetic 100% Natural, Odzieżowe Pole - to tylko kilka przykładów marek związanych z TUTU, które trudno pomylić z innymi polskimi czy zagranicznymi brandami. Praca nad rozwojem butiku i targów jest dla mnie trochę jak praca kuratora wystaw - mówi Agata Królikowska. Fascynujesz się wieloma artystami, ale ostatecznie musisz wybrać najlepszych, którzy - jako grupa - wspierają idee, w które ty jako “kurator” wierzysz. Zresztą wykorzystaliśmy ten potencjał ostatniej wiosny, zapraszając naszych projektantów do stworzenia pod szyldem TUTU wystawy, pokazującej kryjący się za produktami proces twórczy i inspiracje.

Projektanci potwierdzają ten punkt widzenia. Bywam na wielu targach w miastach w Polsce i te mają wyjątkową aurę - współpracy, radości i wzajemnego szacunku - mówi Magda Hasiak, która regularnie bierze udział w TUTU. Jesteśmy ekipą autorskich marek, mamy swoje idee, kłopoty i plany i lubimy to ze sobą dzieli. Na TUTU dzieje się to naturalnie. Tę dobrą energię czują klienci, którzy nas odwiedzają.

Targowy line-up

Co będzie można kupić na jesiennej edycji TUTU w Starym Browarze? Ciekawe multibrandowe stoisko przygotowuje sama Królikowska. Tu będzie można poznać i przemierzyć sukienki od Wiola Ry, Just Paul czy Moov. TUTU to też jedyne miejsce w Poznaniu, gdzie można kupić minimalistyczne pierścionki naszyjniki SOTE. Od niedawna butik współpracuje też z warszawską projektantką biżuterii Kopi. Obecność na październikowych targach potwierdziły też regularnie współpracujące z TUTU brandy: Magda Hasiak, Czajkowski, Synthetic 100% Natural czy modystka La Dame. W jej ofercie znajdą się m.in. super-modne bucket hats - rybackie kapelusze, idealne na deszczową jesień.



Targi mody autorskiej TUTU Polscy Projektanci

4-5 października, godz. 9:00-21:00

Pasaż 0, Stary Browar w Poznaniu

Wstęp wolny