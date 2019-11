Otrzymałeś list od swojego dotychczasowego ubezpieczyciela, a przecież wysłałeś już mu wypowiedzenie i umowa uległa zakończeniu. Niestety, możesz się spodziewać, że Twój samochód ubezpieczony jest podwójnie. Jakie rozwiązania przewidują polskie przepisy prawne?

W Poznaniu najtańsze ubezpieczenie wynosiło 380 zł w 2019 roku, a średnia kwota, którą płacą mieszkańcy za OC to 803 zł. Gdybyś miał zapłacić takie pieniądze aż dwóm towarzystwom ubezpieczeniowym, byłaby to niemała kwota.Teoretycznie nikt nie ubezpiecza się podwójnie, bywają jednak takie sytuacje, kiedy do jednego auta przypisane są aż 2 ubezpieczenia OC. Zdarza się to najczęściej, gdy kupujesz używany samochód i z rozpędu, samodzielnie ubezpieczasz pojazd, a przecież poprzedni właściciel również miał wykupione obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne i w momencie podpisywania umowy to OC "otrzymałeś razem z autem". Sytuacja nie jest najgorsza, jeżeli sprzedawca zapłacił za swoją polisę od razu za 12 miesięcy, gorzej, gdy jego ubezpieczenie należało płacić w ratach. Co znaczy taka sytuacja dla Ciebie? Musisz zapłacić wszystkie kolejne raty za ubezpieczenie OC. Niektórzy kierowcy korzystają z darmowych porównywarek cen OC i stale monitorują rynek w poszukiwaniu najtańszej oferty. Na stronie Mubi po uzupełnieniu danych dotyczących samochodu i pojazdu otrzymasz spis towarzystw ubezpieczeniowych, które oferują polisę Twojemu autu. Jeżeli zakupisz OC przed zakończeniem aktualnej polisy, to może okazać się, że Twój samochód ubezpieczony jest podwójnie.Jeżeli właściciel ma dwie polisy, to musi wypowiedzieć jedną z nich. Jeżeli sprzedawca zapłacił za cały rok z góry, to czas pomiędzy wypowiedzeniem a końcem polisy nie będzie się zaliczał do czasu ochrony i nowy właściciel samochodu otrzyma zwrot tych środków. Jeżeli jednak sprzedawca płacił w systemie ratalnym będziesz zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały okres pomiędzy zakupem a wypowiedzeniem polisy. Chciałbyś poznać więcej szczegółów, przeczytaj koniecznie artykuł: Podwójne ubezpieczenie OC – jak się ustrzec zbędnych kosztów? Takie błędy wynikają najczęściej z pośpiechu albo z nieuwagi, a czasem też z nieznajomości prawa. Gdy kupujemy auto sprzedawca przekazuje nam wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu, wśród nich jest również polisa OC. To zbywca powinien zawiadomić swoje towarzystwo ubezpieczeniowe o tym, że nie jest już właścicielem samochodu. Niemniej jednak kłopoty może mieć kupujący.Kierowcy bardzo często narzekają na to, że ubezpieczenia OC przedłużają się automatycznie. Jeżeli chcą zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe na inne, muszą zawczasu wypowiedzieć umowę. Oznacza to pilnowanie terminów, a to w praktyce przysparza często wielu problemów. Ustawodawca chciał, aby zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w sposób maksymalny. Tak metoda ogranicza szansę na to, że samochód nie będzie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem. Jest to bardzo ważne w momencie, gdy pojazd uczestniczy w wypadku lub kolizji, ponieważ gdy auto jest objęte OC to nie kierowca, a ubezpieczyciel musi wyrównać powstałe szkody, nie tylko na majątku na przykład zniszczonym samochodzie, ale również na osobie, czyli na ofierze wypadku. W innej sytuacji właściciel pojazdu nie miałby wyboru i za każdą szkodę musiałby zapłacić z własnego budżetu. Zdarzenia drogowe generują ogromne koszty takie jak naprawa samochodu, zniszczenia jezdni czy innych elementów drogi. Jeśli doliczymy do tego koszty rehabilitacji osób poszkodowanych czy ewentualne renty dla nich, to sumy mogą być wręcz astronomiczne dla przeciętnej osoby. Dlatego też tak istotne jest, aby samochody nie wjeżdżały na drogi bez ważnej polisy OC. O ile Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny weźmie na siebie wszystkie koszta związane z rekompensatą strat ofiary zdarzenia, to trzeba liczyć się z tym, że po niedługim czasie zwróci się on do sprawcy wypadku o zwrot poniesionych wydatków. Właściciel pojazdu może nie dysponować odpowiednimi środkami, a nawet całym jego majątek, może nie wystarczyć na rekompensatę i zwrot środków. Oznacza to bankructwo i komornika.