Tych 5 europejskich miast to idealne miejsca na weekend dla miłośników sztuki. Na liście znalazło się jedno polskie miasto

Jeśli szukasz miejsca na weekend pełen kultury i sztuki, warto rozważyć odwiedzenie jednego z pięciu europejskich miast wymienionych przez The Guardian. Te miejsca oferują łatwy i tani dostęp do różnorodnych atrakcji, takich jak muzea i galerie sztuki, co czyni je idealnymi dla miłośników kultury z ograniczonym budżetem.

Poznaj miasta idealne na weekend dla miłośników sztuki

Jeśli jesteście miłośnikami sztuki i szukacie ciekawego miejsca na weekend pełen kultury, warto rozważyć odwiedzenie jednego z pięciu europejskich miast z listy The Guardian. Co łączy te miejsca? Przede wszystkim łatwy i tani dostęp do atrakcji kulturalnych, takich jak muzea i galerie sztuki. Dla osób z ograniczonym budżetem podróżowania to idealne miejsca. Pierwszym z tych miast jest Malmö w Szwecji. Miasto to stało się centrum sztuki i muzyki w regionie, z operą, salą koncertową, własną orkiestrą symfoniczną, kompleksem muzealnym i sceną sztuki współczesnej. Malmöfestivalen, które odbywa się każdego lata od 1985 roku, przyciąga około 1,4 miliona ludzi, oferując osiem dni darmowych koncertów plenerowych. San Sebastian w Hiszpanii to malownicze miasto w Kraju Basków. Przez cały rok odbywają się tu liczne wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty muzyki klasycznej w sierpniu i prestiżowy festiwal filmowy we wrześniu.



CC BY 2.0

Miguel Ángel García/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne W Montpellier we Francji można odkryć eleganckie miasto, które pełne jest fontann i stanowi centrum kulturalne regionu Oksytania. Podczas wizyty w Montpellier warto wybrać się do Muzeum Fabre w Montpellier — to jedno z najlepszych i największych muzeów sztuki we Francji. W pierwszą niedzielę miesiąca Muzeum Fabre, jak i Muzeum Sztuki Współczesnej Mo.Co. oferują darmowy wstęp.

Można również tak zaplanować swoją wizytę, aby wziąć udział w Festival des Architectures Vives, który odbywa się od 14 do 18 czerwca, to wydarzenie, które ma na celu popularyzowanie dziedzictwa architektonicznego miasta.

Na liście znalazły się miasta z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Szwecji i Polski

Polecane miejsca do odwiedzenia to między innymi Tabakalera, centrum sztuki w San Sebastian, organizuje liczne bezpłatne imprezy, a Semana Grande w sierpniu to okazja do podziwiania plenerowych pokazów. Festiwal filmowy w San Sebastian odbywa się od 22 do 30 września i oferuje pokazy filmów krótkometrażowych i animowanych w różnych miejscach w mieście, w tym bezpłatne pokazy na Plaza Okendo.

Kolonia w Niemczech to jedno z najbardziej znanych miejsc na festiwale operowe, artystyczne, muzyczne i literackie. Letni festiwal Sommer Köln, który trwa od 24 czerwca do 6 sierpnia, to doskonała okazja do skorzystania z darmowych koncertów i wydarzeń na świeżym powietrzu. Atrakcją turystyczną miasta jest również imponująca Katedra Kölner Dom, gdzie za niewielką opłatą można wspiąć się na platformę widokową. Miasto oferuje zaskakująco tanie oferty na wejścia do muzeów i wydarzeń kulturalnych. Najlepszym sposobem na poznanie kulturalnej Kolonii z ograniczonym budżetem jest skorzystanie z karty KölnCard. Dostępna w biurze turystycznym lub online, karta kosztuje 9,00€, czyli około 40,00 złotych za 24 godziny. Karta KölnCard to doskonałe rozwiązanie dla turystów, oferuje rzeczy takie jak: bezpłatny transport publiczny w Kolonii,

20-50% zniżki na wejścia do muzeów, wycieczki, sklepy i niektóre restauracje.

Ostatnim z polecanych miast jest Kraków. Wśród kulutralnych atrakcji wymieniane są krakowskie muzea, teatry oraz opera czy Centrum Sztuki Współczesnej Mocak. Miejska Opera Krakowska oferuje bilety już od 35,00 złotych. Polecane muzea to Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK) oraz Muzeum Książąt Czartoryskich goszczące słynną Damę z gronostajem Leonarda da Vinci. Na liście miast idealnych na weekend dla miłośników sztuki według The Guardian znalazł się również polski akcent — Kraków. Ryan Faulkner-Hogg/unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne Z polecanych miejsc w rankingu znalazło się również Centrum Sztuki Współczesnej Mocak również jest warte odwiedzenia. Festiwal Kultury Żydowskiej oraz recitale organowe w kościołach Krakowa do lipca oferują darmowe koncerty. Wybierając się na wycieczkę do Krakowa, warto wybrać wtorek. Wtorki to dni, w których wejście do muzeów MNK jest bezpłatne.

Jeśli planujesz wyjazd pełen kultury i sztuki, niezależnie od budżetu, te pięć europejskich miast to doskonały cel podróży. Oferują one bogatą ofertę atrakcji kulturalnych, muzeów i galerii sztuki, a jednocześnie są przyjazne dla portfela.

