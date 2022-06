Tych aut nie da się ukraść "na walizkę". Takie samochody są odporne na tę metodę kradzieży [30.06.2022]

Policyjne statystyki pokazują, że w Polsce liczba kradzieży samochodów i włamań do aut stale rośnie. Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i przebiegli. Część wykorzystuje coraz to nowsze metody i dostosowuje się do coraz nowszych technologii. Wielu oszustów sięga jednak po znane i często stosowane sposoby. Zwłaszcza latem nasila się to zjawisko - wakacje to idealny moment dla złodziei aut. Metoda na walizkę to jeden z najpopularniejszych sposobów kradzieży samochodów. Złodzieje często działają w nocy a cała akcja trwa nawet kilkanaście sekund. Okazuje się jednak, że niektóre auta są odporne na kradzież "na walizkę". Niemiecki automobilklub ADAC zbadał odporność konkretnych modeli niemieckich samochodów na kradzież "na walizkę". Sprawdzonych zostało ponad 500 modeli wyposażonych w jedno konkretne urządzenie. Powstała w ten sposób lista aut, których nie da się ukraść metodą "na walizkę". Które samochody są odporne na kradzież "na walizkę"? Jakich konkretnie aut nie da się ukraść tą metodą? Oto lista modeli samochodów, które zgodnie z wynikami testów przeprowadzonych przez niemiecki automobilklub ADAC są odporne na kradzież "na walizkę" - zobacz je teraz w naszej galerii.

Tomasz Czachorowski