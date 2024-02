Tygodniowy przegląd prasy 11.02.2024: Poznań, 4.02-10.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Poznania

Z dwunastu stron zjeżdżają do stolicy Wielkopolski rolnicy biorący udział w dzisiejszym ogólnopolskim proteście. Nad bezpieczeństwem ruchu czuwają setki policjantów. Aleje Niepodległości w godz. 10:00 – 16:00 na odcinku od ul. Niezłomnych do Parku Cytadela będą wyłączona z ruchu. Nasi reporterzy są na miejscu.

– Poznań będzie zablokowany cały, dlatego radzimy, że jeżeli ktoś musi opuścić Poznań, niech zrobi to do godziny 8.00 – ostrzegali w czwartek 8 lutego organizatorzy protestu rolników. Rano ruszą ze swoich punktów zbiórek dookoła Poznania pod Urząd Wojewódzki. Liczą, że będzie ich tysiące. Ruch samochodowy w Poznaniu będzie sparaliżowany!

Agnieszka Pachciarz złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wcześniej do rady funduszu wpłynął do zaopiniowania wniosek o jej odwołanie. Postanowiła ona nie czekać na decyzje.

Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii.

Do tej pory na placu rozbiórki Galerii Malta trwały prace przygotowawcze. 8 lutego na teren galerii wjechał ciężki sprzęt. Specjalne nożyce do betonu, przypominające szczęki, rozpoczęły prucie konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Według internautów wygląda to tak jakby maszyna "zjadała" budynek. Zobacz zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta w Poznaniu.

Jeśli protestujący rolnicy pojawią się dziś w stolicy Wielkopolski w zapowiadanej liczbie, Poznań będzie zakorkowany do granic możliwości. Nie tylko okolice zamkniętej na ten czas Alei Niepodległości, ale również drogi dojazdowe do miasta. – Poznań będzie zablokowany cały, dlatego radzimy, że jeżeli ktoś musi opuścić miasto, niech zrobi to do godziny 8.00 – ostrzegają protestujący.