Tygodniowy przegląd prasy 16.01.2022: Poznań, 9.01-15.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Poznania

Przegląd tygodnia: Poznań, 16.01.2022. 9.01 - 15.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Z jednej strony te piękne rośliny uwodzą, zachwycają wyglądem i czasem urzekają zapachem. To co piękne niekoniecznie jest jednak zdrowe. Są rośliny, które wydzielają toksyczne soki, albo rodzą trujące owoce. Dopóki wiemy z czym mamy do czynienia, nie stanowią zagrożenia. Dlatego warto zapoznać się z roślinami, które mogą przysporzyć nam przynajmniej kłopotów zdrowotnych.

10 trumien, a na nich napis "ofiara szczepionki". W sobotę, 15 stycznia, ponad pół tysiąca osób wzięło udział w marszu przeciwko segregacji i dyskryminacji ludzi. Marsz wyruszył o godzinie 12 z placu Bernardyńskiego i przeszedł ulicami Poznania. Zakończył się przy Starym Browarze, gdzie uczestnicy marszu mogli wygłosić swoje przemówienia. Akcję zorganizowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach “STOP NOP” .