Tygodniowy przegląd prasy (Poznań, 26.09-2.10.2021), poznaj najważniejsze informacje z Poznania

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych dała ZUS-owi nowy oręż do walki z nieuczciwymi chorującymi. Urząd nie tylko dostał nowe możliwości, aby sprawdzać, co robią i gdzie przebywają na L4, ma teraz także niepodważalną podstawę prawną do tego, aby żądać zwrotu zasiłku chorobowego. Pod lupą będą szczególnie ci, którzy pobierają wysokie zasiłki lub są na L4 powyżej 30 dni.

Koty już od tysięcy lat towarzyszą człowiekowi i są jego wiernymi przyjaciółmi, mimo że czasem lubią chodzić własnymi ścieżkami. Dla wielu właścicieli są one najcenniejsze na świecie, jednak istnieją rasy, których cena może przyprawić o prawdziwy zawrót głowy. Niektóre z nich mogą kosztować tyle, ile luksusowe auto lub mieszkanie w centrum miasta. Na ten fenomen wpływa przede wszystkim rasa kota, jego popularność, historia rodzinna, renoma hodowli oraz przeznaczenie zwierzęcia - może być on zakupiony jako zwierzak domowy, hodowlany lub wystawowy. A więc które rasy kotów są najdroższe na świecie? Aby je poznać, przejdź do galerii zdjęć.