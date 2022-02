Tygrys uratowany przez poznańskie zoo umiera. "Staruszek Gogh gaśnie powoli"

Był jednym z kilku uratowanych tygrysów na granicy polsko-białoruskiej, które były przewożone w bardzo złych warunkach z Włoch do Dagestanu. Dzisiaj, jak informuje poznańskie ZOO, "powoli gaśnie". Tygrys Gogh, jest w coraz gorszej kondycji i wszystko wskazuje na to, że są to jego ostatnie dni.

Łukasz Gdak