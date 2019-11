Tygrysy z zoo w Poznaniu wyjadą do Hiszpanii! Graniczny lekarz weterynarii usłyszał zarzuty

- Piątka tygrysów, która miała dotrzeć do azylu w Hiszpanii, już za kilka dni wyruszy w podróż. To już jest ten moment, kiedy będziemy szykować zwierzęta do wyjazdu. Transport będzie możliwy dzięki zaangażowaniu wielu osób. Przyczyniło się do tego także Ministerstwo Środowiska oraz prokuratura krajowa i prokuratura w Lublinie - tłumaczy Ewa Zgrabczyńska.

- Najbliższy transport będzie finansowany przez adwokatów zwierząt. Specjalistyczne wozy i klatki wraz z obsługą weterynaryjną przyjeżdżają z azylu w Hiszpanii. Jest to oczywiście nie do porównania z tym, co się działo do tej pory. Będzie czuwał cały sztab ludzi, żeby ta podróż była bezpieczna dla zwierząt. Nasi pracownicy będą też towarzyszyć tygrysom. Są to trochę nasze dzieci - przyznaje Ewa Zgrabczyńska.