Tyle dostaniesz na rękę po rekordowej waloryzacji emerytury - stawki. Kiedy trzynastka 2023?

Waloryzacja emerytur 2023 ma odbywać się na zasadzie procentowo-kwotowej. To oznacza, że od 1 marca świadczenia od kwoty emerytury minimalnej do ok. 1810 zł mają rosnąć kwotowo – o 250 zł miesięcznie. Emerytury niższe od minimalnej oraz wyższe niż 1800 zł brutto objęte zostaną podwyżką procentową. Wskaźnik waloryzacji musi zrekompensować przynajmniej średnioroczną inflację z poprzedniego roku - taki przepis zapisano w ustawie o o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Na koniec 2022 roku inflacja wyniosła 14,4%. To oznacza, że zatwierdzona przez rząd waloryzacja w wysokości 13,8%, musi być wyższa. Przypomnijmy że w budżecie 2023 zagwarantowano również środki na wypłaty 13. emerytury. Tyle dostaną emeryci "na rękę" po waloryzacji świadczeń od 1 marca, jeśli wyniesie ona 14,8%. Podajemy dokładne wyliczenia ►►►

Wojciech Gadomski