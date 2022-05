Tyle zarabiają lekarze specjaliści! Oto zarobki ginekologa, anestezjologa, pediatry i innych

Chirurg, ortopeda czy lekarz rodzinny - który z nich zarabia najwięcej i ile wynosi jego wynagrodzenie? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie należy do najłatwiejszych. Zarobki lekarzy są bardzo zróżnicowane nie tylko pod względem specjalizacji medyka. Wiele zależy też od tego, gdzie dany lekarz pracuje - czy jest to klinika, szpital powiatowy czy może placówka prywatna. Co więcej, duże znaczenie ma to, czy lekarz ma umowę o pracę czy może pracuje w ramach kontraktu, jak również czy pracuje tylko w jednej placówce czy w kilku. Kolejnym czynnikiem różnicującym pensje medyków są dodatki specjalne i wynagrodzenia za dyżury. Główny Urząd Statystyczny, który co dwa lata przygotowuje raport dotyczący wynagrodzeń, oszacował, ile wynosiły wynagrodzenia poszczególnych lekarzy w październiku 2020 roku. Sprawdź w galerii, ile zarabiają lekarze specjaliści! Przejdź dalej -->

