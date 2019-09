Tym jedzeniem niszczysz Ziemię. Drobna zmiana diety to ogromna różnica dla planety!

W dzisiejszych czasach słowo "ekologia" powinno stać się mottem życiowym każdego człowieka, jeśli nie chcemy doprowadzić naszej planety do całkowitej ruiny. Dbanie o środowisko to nie tylko segregowanie śmieci, ale także odpowiedzialne zakupy, moda, a także dieta. Obecnie to przemysł spożywczy w największym stopniu zatruwa środowisko - bardziej niż transport! W dodatku zużywa aż 70% wody pitnej. Jeśli nie zmienimy naszej diety, Ziemia nie tylko nie będzie w stanie się wyżywić, ale także ulegnie nieodwracalnym zniszczeniom. Co już dziś powinniśmy wykluczyć ze swojego menu?

