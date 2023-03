Tymczasowe prawo jazdy w telefonie. Znamy szczegóły

"mObywatel 2.0 wejdzie razem z nową ustawą, czyli na przełomie czerwca i lipca. W aplikacji będzie szereg nowych usług: tymczasowe prawo jazdy, które odbierzemy zaraz po zdaniu egzaminu, nowe dokumenty takie jak prawo wykonywania zawodu w zawodach medycznych i szereg nowych funkcji" - mówił Cieszyński. "Nasza wizja mObywatela jest taka, żeby przestał to być tylko portfel dokumentów, ale żeby to się stało aplikacją transakcyjną, czyli taką, w której możemy od A do Z załatwić naszą sprawę, tak jak np. w systemie e-Pit jesteśmy w stanie wchodząc na stronę, dosłownie kilkoma kliknięciami złożyć zeznanie podatkowe, tak samo chcemy, żeby równie wygodnie załatwiało się sprawy przy pomocy aplikacji" - dodał.