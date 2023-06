Tysiące wiernych na centralnej procesji Bożego Ciała w Poznaniu. Zobacz zdjęcia

Największa procesja eucharystyczna z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przeszła ulicami Poznania. Wierni wyszli z kościoła Bożego Ciała i ulicami: Krakowską, Garbary, Wielką, Chwaliszewo i dotarli do ołtarza ustawionego przed katedrą na Ostrowie Tumskim, gdzie kazanie wygłosił abp Stanisław Gądecki.

Rozważał on temat Kościoła w służbie jedności osoby ludzkiej, małżeństwa, Kościoła, narodu oraz jedności między narodami.

W dniu dzisiejszym czcimy Eucharystię, najdroższą tajemnicę Kościoła; naszą najdroższą tajemnicę. Tak liczna obecność w dzisiejszej procesji jest potwierdzeniem naszej miłości do Eucharystii. Idziemy w procesji z Najświętszym Sakramentem przez ulice naszych miast i wiosek wyznając publicznie to, co jest treścią Eucharystii; tzn. Kościół, który służy jedności osoby, małżeństwa, Kościoła, narodu oraz jedności między narodami.