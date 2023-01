UAM szuka oszczędności. Czy zostanie wprowadzone zdalne nauczanie? Natalia Krawczyk

Rektorzy uczelni w całej Polsce opracowują politykę oszczędnościową na 2023 rok. Niektóre placówki decydują się na zdalny tryb pracy, inne rozważają redukcję etatów. - Chcemy oszczędzać po to, by pracownicy byli stabilnie zatrudnieni i nie musieli obawiać się o swoją przyszłość - powiedziała prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektor UAM. Co z podwyżkami dla pracowników? Czy wysokość czesnego wzrośnie?