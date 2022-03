Uchodźcy z Ukrainy czekają na numer PESEL. Ogromne kolejki przed poznańskim urzędem [ZDJĘCIA]

Uchodźcy z Ukrainy stoją w kolejce po PESEL

Od 16 marca wszyscy uchodźcy z Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną, mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL. Dotyczy to osób, które opuściły Ukrainę po 24 lutego. W związku z tym przed wieloma urzędami w kraju, w tym w Poznaniu przy ul. Libelta, utworzyły się ogromne kolejki.

Urzędy przygotowały się na solidne oblężenie w pierwszym dniu. Do pracy zostało oddelegowanych aż 60 urzędników, a czas pracy został wydłużony do godziny 21. Miasto informuje jednak, że nie trzeba tego procesu wykonywać od razu i można sobie zaplanować to na kolejne dni.