Uchwała krajobrazowa w Poznaniu uznana za nieważną. Do decyzji wojewody odniósł się Jacek Jaśkowiak

Uchwała Krajobrazowa została przegłosowana przez radnych na ostatniej sesji. Unieważnił ją jednak wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Wskazał na szereg nieprawidłowości, w tym przekroczenie kompetencji przez radę miasta Poznania.

Na reakcję prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, nie trzeba było długo czekać. Odniósł się do decyzji wojewody w mediach społecznościowych.

- W Poznaniu jest około 100 tys. nielegalnych reklam. To 80% wszystkich funkcjonujących w mieście nośników. Uchwała była narzędziem pozwalającym na wyeliminowanie tej patologii i uporządkowanie przestrzeni publicznej. Decyzja wojewody uchylająca uchwałę, zrównująca nośniki nielegalne z tymi, których właściciele zadali sobie trud dopełnienia wszystkich formalności, to triumf bezprawia. To porażka praworządności i państwa, które jest z kartonu, które akceptuje i wspiera działania nielegalne, kosztem Miasta, przestrzeni miejskiej i mieszkańców