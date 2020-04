Uczelnie wyższe są zamknięte przez koronawirusa. Studenci zaoczni muszą płacić czesne, choć nie wszystkie zajęcia są organizowane online

W związku z panującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego zamknięto wiele lokali gastronomicznych i usługowych, galerii handlowych i miejsc kultury takich jak kina, teatry i muzea. To często miejsca pracy studentów, którzy w tej sytuacji pozostali bez stałego dochodu.

- Dla studentów zaocznych to kłopotliwa sytuacja. Wielu z nas nie może podejmować teraz pracy i traci stały dochód. Dużo trudniej jest zorganizować pieniądze na mieszkanie i studia w tym czasie. Program na studiach nie jest w pełni realizowany zdalnie. Tylko niektórzy wykładowcy wysyłają do nas materiały, a kwotę musimy płacić pełną. Odroczenie płatności nie jest dobrym rozwiązaniem

- Jesteśmy świadomi naszych zobowiązań i będziemy się starali, żeby zajęcia się odbyły i program był zrealizowany w dogodnym terminie. Gdyby ktoś zgłosił się z prośbą o zwrot części pieniędzy, będzie to rozpatrywane indywidualnie - przyznaje Iwona Cieślik.

- Na Politechnice Poznańskiej czesne jest na takim samy poziomie, jak było ustalone. Nie widzę powodu, by je zmniejszać, ponieważ wszystkie zajęcia według planu są realizowane online. Poza tym organizacja nauki zdalnej kosztuje wykładowców więcej czasu i wysiłku. Jedynie zajęcia laboratoryjne nie odbywają się formie zdalnej, ale one zostaną odrobione po powrocie na uczelnie. Jeżeli będzie taka konieczność, to być może zorganizujemy dodatkowe zjazdy - tłumaczy Jacek Goc, prorektor Politechniki Poznańskiej.