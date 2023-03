Uczniowie będą przechodzić dodatkowe testy sprawnościowe? To pomysł MEiN. Piotr Reiss: "Dziś dzieci nie chcą chodzić na WF" Natalia Krawczyk

Zajęcia z elementami zabawy mogą zachęcić dzieci i młodzież do uczestnictwa w lekcjach WF-u fot. Waldemar Wylegalski

- Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży jest słabsza niż kilka lat temu - mówi dr n. med. Jolanta Uchman. Młodym ludziom brakuje energii do życia. Wielu z nich rezygnuje z uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego, co tylko pogłębia problem. - Potrzebujemy czegoś, co zachęci młodzież do jakiekolwiek aktywności fizycznej - podkreśla Piotr Reiss.