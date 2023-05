Uczniowie II LO w Poznaniu napisali maturę z języka polskiego. Jak im poszło? Co było najtrudniejsze? "Teksty były ludzkie"

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w czwartek, 4 maja o godzinie 9. Jest to jeden z obowiązkowych egzaminów, z którego maturzyści muszą uzyskać min. 30 proc., aby go zdać. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mieli 170 minut.

W pierwszym arkuszu maturzyści zmierzyli się z czytaniem ze zrozumieniem, następnie do rozwiązania mieli testy z wiedzy o lekturach przekrojowo przez różne epoki literackie. Egzamin w nowej wersji trwa 240 minut dla poziomu podstawowego i 210 dla rozszerzenia. Składa się z 11-22 zadań w części testowej oraz wypracowania na 300 wyrazów na poziomie podstawowym i 500 na poziomie rozszerzonym. Jest za to mniej obowiązkowych lektur.

- Dla nas to kolejny dzień matur, bo rozpoczęliśmy od matury międzynarodowej, natomiast dzisiaj rozpoczynamy polski program. Towarzyszą nam ogromne emocje, ponieważ młodzi ludzie mieli niełatwy orzech do zgryzienia, ponieważ wiele się działo. Jest to rocznik trochę eksperymentalny, ale ja jestem optymistycznie nastawiona, bo uważam, że zrobiliśmy wszystko, żeby ten wynik był bardzo dobry i wierzę, że tak będzie