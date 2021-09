Uczniowie podstawówki na Wichrowym Wzgórzu otrzymali obiad z larwami. Sprawę bada Sanepid

Larwy w obiedzie dzieci

O sprawie informuje portal epoznan.

- W Szkole Podstawowej Społecznej nr 2 na osiedlu Wichrowe Wzgórze wczoraj dzieci otrzymały na obiad kaszę zawierającą gniazda larw nieznanego pochodzenia. Pani dyrektor, uznała, iż nie jest to problem, nie należy informować o zdarzeniu rodziców, nie zachowała zasad BHP oraz stwierdziła, że nie ma powodu zawiadamiać Sanepidu - czytamy na portalu epoznan, który dostał taką wiadomość od czytelniczki

Jak zapewniła epoznan Iwona Gertig, dyrektor "Społecznej Dwójki" na os. Wichrowe Wzgórze 114 w Poznaniu, od razu zabroniono by takie jedzenie było podawane uczniom. Inspektor BHB zabezpieczyła robaka do badań i zgłosiła sprawę do Sanepidu, a współpraca z firmą cateringową została zerwana.

Sanepid potwierdza, że zawiadomienie o larwach w jedzeniu wpłynęło do urzędu dziś rano drogą mailową i że Sanepid podejmie stosowne działania, jednak nie będzie zdradzać więcej informacji na ten temat.