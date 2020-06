Uczniowie z Poznania odebrali świadectwa w maseczkach. Zobacz zdjęcia!

W Szkole Podstawowej nr 17 w Poznaniu świadectwa odebrały 34 klasy. Dyrektor przyznaje, że to ważny dzień dla uczniów, ale ze względu na zagrożenie uroczystość ograniczyła się do krótkich spotkań z wychowawcami.

- Dzieci pracowały cały rok i nie chcieliśmy odbierać im tej uroczystości i wysyłać świadectw elektronicznie. Oczywiście to tylko krótkie spotkania z wychowawcami, przekazanie gratulacji i świadectw. Pojawiła się zdecydowana większość uczniów, co mnie bardzo cieszy. To dla nich ważny dzień również z tego powodu, że uczniom brakowało spotkań z nauczycielami i rówieśnikami – przyznaje Sławomir Stanclewski.

Odebranie świadectw w SP 17 odbyło się na dziedzińcu szkoły.

- Zakończenie roku odbywa się między godziną 8.30 a 12. Uczniowie podzieleni są na grupy tak, by nie tworzyć jednorazowo tłumu. Prosiliśmy również o maseczki i rękawiczki, ale to była decyzja rodziców, ponieważ odebranie świadectw odbywało się na otwartej przestrzeni, gdzie nie ma konieczności zakrywania ust oraz nosa - dodaje dyrektor.