Udany test na trasie tramwaju na Naramowice. Do końca maja wagony pojadą już z pasażerami!

- Tramwaj na Naramowice to jedna z najważniejszych i największych inwestycji w naszym mieście. Nie minęły dwa lata od rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych, a postępy są tak zaawansowane, że możemy przetestować już teraz całą trasę - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Komunikacja publiczna jest dla nas priorytetem, dlatego tak bardzo zależało nam na wcześniejszym uruchomieniu tramwaju, najpierw częściowo do ul. Włodarskiej, a później ul. Lechickiej. Już wkrótce pasażerowie dojadą do ul. Błażeja czyli końcowego przystanku trasy – dodaje prezydent.

W piątek 11 marca na torowisko skierowano do testów tramwaje dwukierunkowe z floty poznańskiego MPK, które przejeżdżały torowiskiem od ul. Włodarskiej i sprawdzały także drugi tor odcinka między ul. Włodarską a Lechicką, gdzie aktualnie kursy z pasażerami odbywają się jednotorowo. Ponownie przejechały także wiaduktem nad ul. Lechicką, który w styczniu został już sprawdzony podczas prób obciążeniowych. Od tego czasu trwały także testy zasilania oraz prace finalizujące przejezdność trasy. Te tramwaje docelowo będą obsługiwać trasę do przystanku końcowego przy ul. Błażeja. Jak dodają PIM, przewidziano tu system awaryjnego sterowania zwrotnicami dla motorniczych.

- Dzięki wysiłkowi wielu osób tramwaje pojadą do ul. Błażeja przed zakończeniem wszystkich robót drogowych, bo zależy nam na jak najszybszym oddaniu trasy mieszkańcom. Po testach technicznych prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe wokół torowiska, a kolejny krok to procedura odbiorowa ukończonego odcinka. Wkrótce będzie można również przystąpić do formalności związanych z pozwoleniem na użytkowanie. Uruchomienie regularnych kursów z pasażerami na całej trasie nastąpi najpóźniej do końca maja, a do jesieni prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe w zakresie układu drogowego – zapowiada Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.